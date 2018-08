Im Dieburger Wolfgangsee sterben Fische

Sauerstoffmangel offenbar Grund

+ © Dörr Vor allem Karpfen sind nach einem ersten Überblick im Wolfgangsee verendet. © Dörr

Dieburg - Schock am Dieburger Wolfgangsee: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat im Gewässer am westlichen Stadtrand ein Fischsterben stattgefunden. Die verwesenden und immer übler riechenden Kadaver werden am heutigen Samstag entsorgt.