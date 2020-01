Roter BMW rast Polizei davon und gefährdet auf Flucht andere Autofahrer

Ein BMW-Fahrer ist im nordhessischen Wolfhagen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Bei seiner waghalsigen Flucht gefährdete er andere Autofahrer. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto des Wagens.

Ein BMW-Fahrer ist in Wolfhagen in Nordhessen vor der Polizei geflüchtet.

ist in vor der Polizei geflüchtet. Bei seiner waghalsigen Flucht raste er durch den Ort und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

raste er durch den Ort und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Dafür hat sie nun ein Foto des BMW veröffentlicht.

Update, 24.01.2020, 10.11 Uhr: Der unbekannte Fahrer war am Sonntagmittag geflohen, als Beamte ihn kontrollieren wollten. Da die ersten Ermittlungen ergaben, dass das an dem Auto angebrachte Kennzeichen nicht für den BMW ausgegeben wurde, hoffen die Beamten der Polizeistation Wolfhagen nun auf Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrer. Mittlerweile liegen eine detaillierte Beschreibung und ein Foto mit der Rückansicht des Autos vor.

Auch Autofahrer, die durch die Fahrt des BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wolfhagen: BMW-Fahrer flüchtete über rote Ampel

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, wollten sie den roten BMW, der auf dem Gelände der BFT-Tankstelle an der Kurfürstenstraße stand, gegen 12.20 Uhr kontrollieren. Der Fahrer des Wagens stieg jedoch schnell in das Auto ein und raste davon. Seine Flucht vor der Polizei führte zunächst über die Ludwig-Uhland-Straße, "Am Rosengarten" und dann wieder zurück auf die Kurfürstenstraße in Richtung Innenstadt.

An der Kreuzung Hans-Staden-Straße bog der BMW trotz roter Ampel nach links ab, sodass offenbar mehrere Autofahrer, für die die Ampel an der Kreuzung grün zeigte, bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Wolfhagen: BMW-Fahrer raste durch den Ort und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer

Der Wagen flüchtete anschließend weiter mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde über die Teichbergstraße, den "Burggrund", "Am Göhrkenberg" und die Platanenstraße. Die Streife musste schließlich die Verfolgung des BMWs wegen der Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer abbrechen.

BMW-Fahrer rast durch Wolfhagen: So wird der Geflüchtete beschrieben

Der Fahrer des Wagens wird so beschrieben:

Etwa 45 bis 50 Jahre alt.

Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß mit schlanker Figur.

Er trug eine rote Winterjacke und ein schwarzes Basecap mit dem Schild nach hinten und hatte Sportschuhe mit weißen Sohlen an.

Polizei sucht nach Flucht in Wolfhagen: Dieses Auto wird gesucht

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen haben bei ihren Ermittlungen und der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera herausgefunden, dass es sich bei dem Auto um einen BMW "Compact" mit Schrägheck, Modell 316 oder 318, handelt, der bis zum Jahr 2004 hergestellt wurde. Das Auto hat einen Heckspoiler, der offenbar nachträglich angebaut wurde. Die Farbe des Wagens ist rot bis rot-orange.

Hier können sich Zeugen melden

Zeugen, die die Flucht des BMW beobachtet haben, durch dessen Fahrweise gefährdet wurden oder weitere Hinweise geben können, können sich bei der Polizeistation in Wolfhagen unter der Telefonnummer 05692-98290 oder der Polizei Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 melden. Die Ermittler erhoffen sich, anhand der Beschreibung des auffälligen Autos und des Fahrers insbesondere dazu, ob der BMW noch an anderen Orten aufgefallen ist und wo das Auto regelmäßig abgestellt wird.

