Wolken, Sonne und etwas Regen in Hessen

Teilen

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen weichen in Hessen Regen und Wolken immer häufiger der Sonne. Startet der Mittwochvormittag zunächst noch stark bewölkt und regnerisch, lockert es ab dem Mittag auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dann bleibt es im weiteren Tagesverlauf bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad meist trocken. In der Nacht regnet es nur selten.

Offenbach - Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Heiter bis sonnig wird es dann am Donnerstag. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten südlich des Mains. In der Nacht zu Freitag bleibt es bei Werten zwischen 13 und 8 Grad trocken. dpa