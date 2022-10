Wolken und Regen am Wochenende: Am Sonntag 20 Grad möglich

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. © Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

Viele Wolken und immer mal wieder Regen: Die Hessen müssen sich am Wochenende auf ungemütliches und graues Wetter einstellen. Bereits am Freitag wird es dicht bewölkt und vor allem ab dem Mittag regnerisch, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Dabei bleibt es mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad recht mild.

Wiesbaden - Auch am Samstag wird es wechselhaft. Gerade im Süden gibt es nur wenige Regenpausen. Am Abend hält der Niederschlag verbreitet länger an. Ähnlich sieht es am Sonntag aus. Erst im Tagesverlauf lässt der Regen nach, zeitweise könnte es auflockern. Die Temperaturen steigen laut DWD noch einmal an und könnten die 20 Grad-Marke knacken. dpa