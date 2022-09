Wolken und Regen in Hessen: vereinzelte Gewitter möglich

Menschen schützen sich bei Regen mit ihren Schirmen. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Ein herbstlicher Mix aus Wolken, Regen und vereinzelten Gewittern bestimmt das Wetter in Hessen. Am Sonntag werde es wechselnd bis stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Gebietsweise soll es etwas regnen. Vereinzelte Gewitter in der Südhälfte des Landes schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 17 Grad, 12 Grad werden auf der Wasserkuppe erwartet.

Offenbach - Stark bewölkt bleibt es auch in der Nacht zu Montag bei Tiefstwerten zwischen fünf bis acht Grad. Die Niederschläge sollen jedoch allmählich abklingen.

Zum Wochenstart hält laut DWD das trübe Herbstwetter mit starker Bewölkung an. Gegen Mittag kommt von Westen Regen auf, der sich bis zum Abend Richtung Südosten ausbreitet. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 16 Grad. dpa