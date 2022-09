Wolken und Regen zum Herbstbeginn in Hessen

Teilen

Wolken ziehen über Frankfurt. © Boris Roessler/dpa

Nach dem Start in den Herbst müssen sich die Menschen in Hessen auf eine regnerische Woche einstellen. Im Verlauf des Montagvormittags ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend Wolken auf. Gegen Mittag kommt es dann zu Schauern, die sich vom Nordwesten her ausbreiten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad, in den Hochlagen 8 bis 11 Grad.

Offenbach - Zeitweise kann es im Bergland zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Die Nacht auf Dienstag bleibt bewölkt und regnerisch, die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad ab. Auch der Dienstag wird stark bewölkt mit wiederkehrenden Schauern, die Maximaltemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag auf 10 bis 13 Grad ab. Mittwoch und Donnerstag bleibt es bewölkt, es soll jedoch nur noch gebietsweise regnen, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen steigen wieder leicht auf bis zu 15 Grad an. dpa