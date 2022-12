„Wort des Jahres“ wird bekannt gegeben

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gibt am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden des „Wort des Jahres“ 2022 bekannt. Eine Jury kürt regelmäßig Begriffe, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in besonderer Weise bestimmt haben. Für einen Platz auf der Liste der „Wörter des Jahres“ ist laut GfdS nicht die Häufigkeit entscheidend, sondern die Bedeutsamkeit und Popularität.

Wiesbaden - Die ausgewählten Wörter und Wendungen seien mit keinerlei Wertung oder Empfehlung verbunden, erläuterten die Sprachwissenschaftler.

2021 war „Wellenbrecher“ zum „Wort des Jahres“ gewählt worden. Das aus dem Küstenschutz und Schiffbau bekannte Wort wurde als Sammelbegriff für alle Schutzmaßnahmen benutzt, um die vierte Corona-Welle zu brechen. dpa