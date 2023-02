Yvonne Catterfeld gastiert in der Bad Hersfelder Stiftsruine

Teilen

Yvonne Catterfeld, Sängerin und Schauspielerin, nimmt an einer Tv-Show teil. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld bestreitet in diesem Sommer zusammen mit ihrer Band einen Auftritt bei den Bad Hersfelder Festspielen. Am 17. August um 20.00 Uhr gastiert Catterfeld mit ihrem aktuellen Programm in der Stiftsruine, wie die Festspielleitung am Freitag mitteilte. „Dass Schauspielerinnen und Schauspieler bei den Festspielen als Musiker auftreten, hat ja inzwischen eine gewisse Tradition“, erklärte Festspiel-Intendant Joern Hinkel.

Bad Hersfeld - „Ich freue mich riesig, dass Yvonne Catterfeld mit ihrer Band zu den Bad Hersfelder Festspielen kommt. Ihre Leidenschaft, Geschichten zu erzählen und das Publikum mitzureißen, überträgt sich auch in ihren Konzerten.“

Mit ihrem im Dezember 2021 erschienenen achten Studioalbum mit dem Titel „Change“ habe die Sängerin ein neues Kapitel aufgeschlagen, hieß es. Es sei ein Album voller mitreißender Melodien mit internationalem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul. Catterfeld war auch Coach bei der Castingshow „The Voice of Germany“ und ist neben anderen Fernseh- und Kinorollen seit 2016 als Kriminalhauptkommissarin Viola Delbrück in der Fernsehserie „Wolfsland“ zu sehen - zusammen mit Götz Schubert in der Rolle des „Butsch“ Schulz.

Die Festspiele werden am 30. Juni mit dem Shakespeare-Klassiker „König Lear“ eröffnet und dauern bis zum 27. August. Zum Programm gehören unter anderem auch das Musical „Jesus Christ Superstar“ und das Stück „Das kleine Gespenst“ für Kinder ab fünf Jahren. Mit dem Kartenvorverkauf zeigte sich die Festspielleitung zufrieden. dpa