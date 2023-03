Zahl der Online-Einkommensteuererklärungen steigt

Digitalisierung

Immer mehr Steuerpflichtige in Hessen geben ihre Einkommensteuererklärung online ab. 2022 wurden fast 80 Prozent der rund 2,1 Millionen Einkommensteuererklärungen elektronisch über das Elster-Portal eingereicht, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. 2017 habe diese Quote noch bei rund 62 Prozent gelegen.

Wiesbaden - „Der zunehmende Anteil elektronisch eingereichter Steuererklärungen ist deshalb erfreulich, weil diese Digitalisierung vom Ausfüllen der Erklärung bis zur Zustellung des Steuerbescheids für alle Seiten klare Vorteile mit sich bringt“, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Zudem werde die Umwelt geschont.

Seit Mai 2020 können in den meisten Fällen auch die Steuerbescheide elektronisch über das Elster-Portal zugestellt werden. Seit kurzem helfe außerdem die neue App MeinElster+ bei der Steuererklärung, teilte das Ministerium mit. Damit könnten Belege bequem per Smartphone eingescannt werden. dpa