An Zebrastreifen von Auto erfasst: Frau schwer verletzt

Wiesbaden/Zwingenberg - Eine 21 Jahre alte Fußgängerin ist in Wiesbaden von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie habe am späten Freitagabend einen Zebrastreifen überquert, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch in Zwingenberg kommt es zu einem schweren Unfall.

Dabei sei es zur Kollision mit dem abbiegenden Auto eines 50-Jährigen gekommen. Die 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger sollte den Unfallhergang klären.

Auto rast unter Lastwagen - Fahrer schwer verletzt

Ungebremst ist zudem ein junger Mann mit seinem Auto unter einen vorausfahrenden Lastwagen gerast. Der Mann überlebte schwer verletzt. Der Unfall passierte am Samstagmorgen auf der Autobahn A5 nahe des südhessischen Zwingenberg. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Lkw zunächst einen Schlag gehört. Daraufhin lenkte er sein 40-Tonnen schweres Gefährt auf den Standstreifen. Am Lkw-Heck entdeckte er den verunglückten Wagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Unfall berichtet. (dpa)

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa