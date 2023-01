Zehn Lebensmittelbetriebe wegen Hygienemängel geschlossen

Verdorbene Lebensmittel, Mäusekot und Hygienemängel: In der ersten Januarwoche hat die Lebensmittelkontrolle des Frankfurter Ordnungsamtes bereits zehn Lebensmittelbetriebe vorläufig geschlossen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, waren mehrere Restaurants sowie ein Lebensmittelhändler betroffen. Die Kontrolleure stellten beispielsweise starke Verschmutzungen von Küchengeräten fest, verschmutzte Unterbaukühlungen und mit Mäusekot verdreckte Fußböden hinter der Kücheneinrichtung.

Frankfurt/Main - In einem anderen Restaurant war der Backofen extrem verunreinigt.

In sechs der Betriebe wurden Schädlinge wie Mäuse, Ratten und Schaben festgestellt. In einem Betrieb wurden vier Dönerspieße mit insgesamt 200 Kilogramm Dönerfleisch ungekühlt und unhygienisch in einem Lieferwagen transportiert. Die Vernichtung des Fleisches sei angeordnet worden, hieß es.

Gegen die Betreiber der Betriebe wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Öffnen können sie erst nach Behebung aller Mängel und einer erneuten Begutachtung. dpa