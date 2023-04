Zerstörtes Einsatzfahrzeug nach Brand in Feuerwehrhaus

Feuerwehrleute stehen neben einem verbrannten Einsatzfahrzeug. © Björn Hentzler/5vision News/dpa/Archivbild

Durch einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Riedstadt (Groß Gerau) ist ein Einsatzfahrzeug zerstört worden - dabei entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Die Feuerwehrleute seien in Sicherheit und unversehrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Riedstadt-Wolfskehlen am Donnerstagabend auf Nachfrage. Demnach löste die automatische Brandmeldeanlage um 18.

Riedstadt - 44 Uhr den Alarm im Feuerwehrhaus aus. Das Feuer sei aus bislang ungeklärten Gründen an einem Einsatzwagen ausgebrochen und habe sich rasch in der Halle ausgebreitet.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten kamen auch Feuerwehrteams aus benachbarten Stadtteilen zur Hilfe, sie löschten parallel die Rückseite des Gebäudes. Schwierigkeiten habe es beim zerstörten Hallentor gegeben, da sich dieses zunächst nicht öffnen ließ, sagte der Sprecher. Neben den rund 40 Feuerwehrkräften war auch der Bürgermeister von Riedstadt vor Ort.

Gegen 21.00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Der Sachschaden am Einsatzfahrzeug wird vom Polizeipräsidium Südhessen auf rund 200.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Groß-Gerauer Straße voll gesperrt. dpa