Zeugenhinweise zu gefesseltem Mann auf Grillplatz

Nach dem Fund eines gefesselten Mannes auf einem Grillplatz in Wetzlar haben sich bei der Polizei mögliche Zeugen gemeldet. Den Hinweisen werde nun nachgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das 58 Jahre alte Opfer, das eine Stichwunde sowie Strangulationsmale am Hals erlitten hatte, schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Seine als dringend tatverdächtig geltende Ehefrau habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Wetzlar - Gegen die 42-Jährige wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, sie sitzt in Untersuchungshaft. Ihr Mann war am Dienstag vergangener Woche von einem Zeugen am Grillplatz Hermannstein gefunden worden. dpa