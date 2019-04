Mann joggt über die Startbahn - die Folgen sind fatal

In Zierenberg ist ein Segelflieger abgestürzt.

Während ein Segelflugzeug startet, joggt ein Mann über die Startbahn. Die Folgen sind fatal.

Zierenberg/Kassel - Ein Jogger hat in Nordhessen einen Unfall eines Segelflugzeugs mit zwei Verletzten verursacht. Der Mann sei am Donnerstag während des Starts des Flugzeugs auf dem Flugplatz bei Zierenberg im Kreis Kassel über die Startbahn gelaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Segelflugzeug stürzt in Zierenberg ab: Zwei Menschen verletzt

Daraufhin habe die Flugsicherung den Start, der an dem Flugplatz mit einer Motorwinde erfolgte, abgebrochen. Das Segelflugzeug sei aus rund fünf Metern zu Boden gestürzt. Der 46 Jahre alte Pilot wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, eine 17-jährige Insassin kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. (dpa)

