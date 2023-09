Zoll kontrolliert Wach- und Sicherheitsgewerbe

„Zoll“ steht auf der ballistischen Schutzweste einer Zöllnerin. © Boris Roessler/dpa

Bei Schwerpunktkontrollen im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Hessen hat der Zoll 53 Unternehmen auf mögliche Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns geprüft. 239 Menschen seien am vergangenen Wochenende befragt worden, teilte das Hauptzollamt Gießen am Montag mit. In 26 Fällen seien „erste Verdachtsmomente auf Unregelmäßigkeiten aufgefallen“.

Gießen - Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Städte Gießen, Kassel, Fulda und Bad Hersfeld, hieß es.

In Kassel wurde in einem Fall ein Strafverfahren wegen Schwarzarbeit eröffnet, wegen Meldeverstoßes laufe ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren, sagte eine Sprecherin. Die Prüfungen waren Teil einer bundesweiten Aktion im Wach- und Sicherheitsgewerbe, etwa bei Veranstaltungen oder im Objektschutz. dpa