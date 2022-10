Zu wenige einsatzbereite Straßenbahnen: Ersatzbusse

Wegen fehlender Ersatzteile für Straßenbahnen werden in Darmstadt nun vermehrt Busse eingesetzt. Auf der Linie 4 zwischen den Stadtteilen Arheilgen und Kranichstein verkehren ab 31. Oktober Ersatzbusse, wie die Stadt und das Verkehrsunternehmen HEAG mobilo am Mittwoch mitteilten. In den vergangenen Wochen hätten immer wieder Fahrten ausfallen müssen, da nicht genügend Straßenbahnen zur Verfügung standen.

Darmstadt - Grund für den Ersatzteilmangel seien Lieferengpässe aufgrund des andauernden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Hinzu seien in letzter Zeit mehrere Unfälle gekommen, durch die die Zahl der einsatzfähigen Bahnen weiter gesunken sei. dpa