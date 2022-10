Zum Wochenstart Rückgang der Temperaturen in Hessen erwartet

Eine Frau hält einen Regenschirm in der Hand. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Zum Wochenstart gehen in Hessen die ungewöhnlich hohen Herbst-Temperaturen stetig zurück. Am Montag ist noch mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad zu rechnen, zur Wochenmitte sollen sie bei 13 bis 17 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Während der Montag noch überwiegend trocken bleibt, ist zum Novemberbeginn mit örtlichen Schauern zu rechnen.

Offenbach - Auch einzelne Gewitter sind in der Nacht zum Dienstag laut Vorhersage nicht auszuschließen. dpa