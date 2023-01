Zusammenstoß mit Auto: Fußgängerin schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Fußgängerin ist in Wiesbaden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 61-Jährige hatte gerade eine Straße im Westen der Landeshauptstadt überquert, als sie vom Wagen einer 44-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Bei dem Zusammenstoß sei die Frau zu Boden geschleudert worden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus.

Wiesbaden - Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die Autofahrerin blieb demnach unverletzt. Weitere Details, etwa wie es zu dem Unfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. dpa