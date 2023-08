Zuschauerplus bei Grimm Festspielen

Das Denkmal der Brüder Grimm in Kassel. © Uwe Zucchi/dpa/Symbolbild

Die Brüder Grimm Festspiele in Hanau haben in diesem Jahr gut 72.000 Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr (rund 64.000). Allerdings habe die Zuschauerzahl noch nicht das Niveau der Zeit vor Corona erreicht, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die positive Entwicklung zeige jedoch, dass das Interesse an den Festspielen weiterhin wachse, sagte Intendant Frank-Lorenz Engel.

Hanau - Die Festspielleitung rechnet für die zu Ende gegangene Saison mit Einnahmen in Höhe von 1,4 bis 1,5 Millionen Euro. Außerdem wurde ein Plus bei den Sponsorengeldern verzeichnet. Die Stadt Hanau wiederum erhöhte ihren Zuschuss für die Spiele auf rund 580.000 Euro, um die Mehrkosten bei den Personalausgaben und wegen der allgemeinen Preisentwicklungen auszugleichen. Die Eintrittspreise waren nicht erhöht worden.

Im nächsten Jahr wird das Musical „Die Prinzessin und die Gänsemagd“ als Weltpremiere aufgeführt. Außerdem stehen auf dem Spielplan die Stücke „Sternthaler“ und „Der gestiefelte Kater“. In der Reihe „Grimm Zeitgenossen“ zeigen die Festspiele den Shakespeare-Klassiker „Romeo und Julia“ in der Übersetzung von August Schlegel (1767-1845). dpa