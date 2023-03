Zwei bewaffnete Räuber überfallen Autobahntankstelle

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Zwei Räuber haben am Mittwoch die Autobahntankstelle Wetterau West an der A5 überfallen. Dabei waren die beiden maskierten Männer mit einer Pistole und einer Machete bewaffnet, wie die Polizei Mittelhessen mitteilte. In den frühen Morgenstunden seien die beiden mit vorgehaltener Waffe in die Tankstelle eingedrungen und hätten den 28-jährigen Tankwart gezwungen, das Bargeld der Kasse in einer Sporttasche zu verstauen.

Ober-Mörlen - Im Anschluss sind die Männer laut Polizei in bislang unbekannte Richtung geflohen. Die Flüchtigen trugen dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. dpa