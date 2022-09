Zwei Feuer in Asylunterkunft: Polizei vermutet Brandstiftung

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einer Asylunterkunft in Haiger (Lahn-Dill-Kreis) hat es zwei Brände gegeben. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Dillenburg am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden.

Haiger/Dillenburg - Am Montagabend wurde in dem Mehrfamilienhaus ein Kinderwagen in Flammen gesetzt, am Samstag brannte in der Waschküche eine Mülltüte. In beiden Fällen löschten die Bewohner das Feuer. Konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen Brandstifter hatte die Polizei zunächst nicht. dpa