Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 18-Jähriger hat nordwestlich von Wiesbaden mit seinem Auto eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt und ist dann gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt. Dabei sei am Mittwoch in Taunusstein eine weitere Frau schwer verletzt worden, die in dem Moment in ihr Auto einsteigen wollte, teilte die Polizei am Abend mit. Die 59-Jährige wurde zwischen zwei Autos eingeklemmt.

Taunusstein - Der 18-Jährige selbst blieb unverletzt.

Er hatte am Nachmittag laut Polizei vermutlich zu spät gesehen, dass die 63 Jahre alte Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Bei dem Ausweichmanöver kam es zu dem Unfall, bei dem insgesamt fünf Autos beschädigt worden seien. Die Polizei gab den Schaden mit etwa 40.000 Euro an. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Ursache eingeschaltet. dpa