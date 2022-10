Zwei Frauen und Baby bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) sind zwei Frauen und ein Baby verletzt worden. Eine 86-Jährige habe einer 29-jährigen Mutter am Donnerstag die Vorfahrt genommen, so dass es zum Zusammenstoß gekommen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 29-jährige und ihr Baby wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos sind bei dem Vorfall stark beschädigt und abgeschleppt worden.