Zwei Jahre im Luxushotel residiert: Haft für Zechpreller

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Das Amtsgericht in Wiesbaden hat einen Zechpreller zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 60-Jährige quartierte sich nach Ansicht des Gerichts mehr als zwei Jahre in einem Luxushotel in der Innenstadt ein und hinterließ eine offene Rechnung von knapp 240.000 Euro, wie eine Sprecherin des Gerichts am Donnerstag sagte.

Wiesbaden - Allein für Übernachtungen war der Betrüger dem Fünf-Sterne-Haus 145.000 Euro schuldig. Hinzu kamen rund 93.000 Euro für Essen und Getränke. Lediglich kleinere Beträge zahlte er zwischendurch. Außerdem wohnte der Zechpreller vier Monate in einem weiteren Hotel in der Landeshauptstadt, wo er eine offene Rechnung von 1600 Euro hinterließ.

Besonders pikant: Die noble Luxusherberge räumte dem 60-Jährigen den Angaben zufolge sogar noch Sonderkonditionen ein. So habe er etwa samstags und sonntags kostenlos übernachten dürfen, berichtete die Richterin. Das Urteil gegen den Mann ist noch nicht rechtskräftig. dpa