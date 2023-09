Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sind zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte die Feuerwehr das Feuer am Dienstag schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch sei ein hoher Sachschaden entstanden - die Polizei schätzte ihn auf eine siebenstellige Höhe.

Lauterbach - Ein 18-Jähriger ist mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, ein 56-Jähriger konnte vor Ort behandelt werden. In dem Sägewerk entstand das Feuer zur Mittagszeit an einer Bandtrockenanlage und breitete sich dann auf zwei Lagersilos aus, wie die Polizei mitteilte. Bislang ist die Brandursache unklar, die Ermittlungen dauerten an. dpa