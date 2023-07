Zwei Männer nach Streit von Gruppe zusammengeschlagen

Zwei Männer sind in der Wiesbadener Innenstadt nach einem Streit von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Der 47- und der 46-Jährige seien am Samstagabend mit einer 41 Jahre alten Frau und deren zwei Töchtern am zentralen Kochbrunnenplatz unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Sonntag mit. Dann sei die Frau mit einem 41 Jahre alten Mann in Streit geraten sein, weil dieser sich laut Polizei gegenüber den 15 und 16 Jahre alten Töchtern „ungebührlich“ verhalten haben soll.

Wiesbaden - Die zwei Begleiter der Frau bemerkten den Streit und griffen ein.

Plötzlich seien die zwei Männer von einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer umringt worden. Fünf Menschen aus dieser Gruppe sollen auf die zwei Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Der 47-Jährige sei auch noch getreten worden, als er bereits auf dem Boden gelegen habe. Der 46-Jährige sei mit Pfefferspray besprüht worden, dann seien die Täter geflüchtet. Laut Polizei wurde der 41-Jährige, der mit der Frau in Streit geraten war, später festgenommen, er habe jedoch keine Angaben zu den flüchtigen Tätern gemacht. Von ihnen fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Die zwei Begleiter der Frau erlitten demnach leichte Verletzungen. dpa