Zwei Messerattacken nach Rosenmontagszug: Vier Verletzte

Ein Fahrzeug der Polizei steht nach dem Rosenmontagszug in der Innenstadt. © Fuldamedia/dpa

Bei zwei Messerattacken nach dem Rosenmontagszug in Fulda sind vier Menschen verletzt worden. Die Taten seien unabhängig voneinander passiert, teilte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht auf Dienstag mit. Beide Taten seien in der Innenstadt von Fulda begangen worden. Zwei mutmaßliche Täter seien bereits gefasst worden.

Fulda - Es sei unklar, wie viele Täter es insgesamt gebe, teilte ein Sprecher mit. dpa