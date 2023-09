Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Zwei Frauen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos schwer verletzt worden. Eine alkoholisierte 33-Jährige sei am frühen Montagabend bei Aufenau (Main-Kinzig-Kreis) mit ihrem Auto in einer Linkskurve auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort kam ihr eine 37-Jährige entgegen. Trotz Ausweichversuchs prallten die Fahrzeuge aufeinander.

Aufenau - Die Schwerverletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der 33-Jährigen habe ein Atemtestgerät 1,8 Promille angezeigt, berichtete die Polizei. dpa