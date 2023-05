Zwei Schwerverletzte bei Kletter- und Wanderunfällen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Männer sind beim Klettern und Wandern in der Fränkischen Schweiz schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Kletterer war am Sonntagnachmittag beim Abseilen nahe Obertrubach (Landkreis Forchheim) abgerutscht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er fiel acht Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Obertrubach/Wiesenttal- Der Mann sei im Klettern erfahren gewesen. Die genaue Unfallursache müsse nun ermittelt werden.

Früher am selben Tag war ein Mann beim Wandern schwer verletzt worden. Der 42-Jährige sei nach Polizeiangaben auf Geröll im Wiesenttal (Landkreis Forchheim) ausgerutscht und gestürzt. Dabei brach er sich ein Bein und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. dpa