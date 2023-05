Zwei Schwerverletzte nach Angriff auf Männergruppe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Angriff auf eine Gruppe junger Männer in der Nähe des Heusenstammer Bahnhofs sind zwei von ihnen durch Stiche schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde am späten Montagabend lebensbedrohlich verletzt, befand sich am Dienstag jedoch wieder außer Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Ein weiterer Jugendlicher habe Augenreizungen erlitten - vermutlich durch ein Reizstoffspray.

Heusenstamm/Offenbach - Ermittelt werde nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren vier Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren in Richtung des Bahnhofs unterwegs, als zwei Autos neben ihnen anhielten. Mehrere Männer seien ausgestiegen und hätten die Gruppe unvermittelt angegriffen.

Bislang konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren ausmachen. Die Hintergründe und ein Motiv für die Tat waren zunächst nicht bekannt. dpa