Schwerer Unfall auf der Bundesstraße: Für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät

Ein Unfall auf der B417 fordert zwei Todesopfer. Bei dem Crash wird eine Frau zudem schwerst verletzt.

Limburg - Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen: ein 15 Jahre alter Junge und eine 26-jährige Autofahrerin. Die andere Autofahrerin, eine 66-Jährige, wurde nach Angaben der Polizei schwerst verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Westhessen berichtete, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf Bundesstraße 417 bei Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg). Die 26-Jährige geriet mit ihrem Wagen kurz nach dem Ortsausgang von Kirberg aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Wagen saßen die 66-Jährige und der 15-Jährige als Beifahrer.

Tödlicher Unfall: B417 komplett gesperrt

„Alle drei Personen wurden bei der Kollision in den Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden“, berichteten die Beamten. Notärzte flogen mit drei Rettungshubschraubern zur Unfallstelle, konnten aber bei der Unfallverursacherin und dem Teenager nur noch den Tod feststellen. Die ältere Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beauftragte die Polizei einen Verkehrssachverständigen mit der Ermittlung der Unfallursache. Für die Rettungsarbeiten musste die B417 komplett gesperrt werden. (dpa)

Vor etwas mehr als einem Jahr starb in Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg) ein Motorradfahrer nach einem Frontalzusammenstoß.