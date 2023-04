Mehrere schwere Unfälle auf A3: Sechs Verletzte - Fahrbahn lange gesperrt

Verkehrsunfall

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Jacob von Sass schließen

Weitere schließen

Auf der A3 kommt es am Dienstag zu gleich zwei schweren Unfällen. Die Autobahn ist teilweise in beide Richtungen voll gesperrt.

Wiesbaden – Auf der A3 auf Höhe des Wiesbadener Kreuzes kam es am Dienstagnachmittag (11. April) zu einem schweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, die Fahrbahnen in Richtung Raunheim und Wiesbaden waren teilweise voll gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Was war passiert? Am gestrigen Nachmittag (11. April) war ein 54-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Raunheim unterwegs. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Spurwechsel den Wagen des 54-Jährigen. Der Mann zog nach links und fuhr mit seinem Auto in eine Baustellenabtrennung.

+ Am Dienstagnachmittag (11. April) waren gleich vier Fahrzeuge in den schweren Unfall auf der A3 am Wiesbadener Kreuz verwickelt. © 5VISION.NEWS

Der Wagen des 54-Jährigen gelangte daraufhin in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammenstieß. Hierdurch landete der Wagen des 54-Jährigen auf dem Dach und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug.

Schwerer Unfall auf A3: Ein Fahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Der 54-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der anderen Fahrer wurde leicht verletzt, konnte aber am Unfallort behandelt werden. Die anderen beiden Fahrer blieben unverletzt.

+ Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe des Wiesbadener Kreuz überschlägt sich ein Auto. © Chris Lorenz/5VISION.NEWS

Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 44 000 Euro. Die Bergungsarbeiten waren gegen 19.30 Uhr beendet.

Weiterer schwerer Unfall auf A3: Auto fährt gegen Sattelzug

Auch an anderer Stelle ereignete sich am Dienstagnachmittag (11. April) ein Unfall auf der A3: Auf der Fahrbahn Richtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Idstein kam es zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw.

Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Im Auto saßen neben dem Fahrer seine 64-jährige Ehefrau sowie die 4- und 6-jährigen Enkelkinder. Auf der rechten Spur fuhr ein 47-Jähriger seinen Sattelzug.

Auto fährt gegen Sattelzug: Großeltern und Enkelkinder verletzt

Laut Polizeiangaben fuhr der 62-Jährige aus noch ungeklärter Ursache gegen den Auflieger des Sattelzuges. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrer des Pkw verletzt. Beide Fahrzeuge kamen beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Neben mehreren Rettungswagen und Löschzügen wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geschickt. Hierfür musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für mehrere Minuten voll gesperrt werden. Zeitweise betrug der Rückstau mehr als 10 Kilometer.

Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber verließ die Unfallstelle ohne Patienten. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 12 500 Euro.

Schon im Februar legte ein Unfall die A3 lahm.

Rubriklistenbild: © Chris Lorenz/5VISION.NEWS