Zwei Verdächtige nach Schüssen in Hanau festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach den Schüssen in einem Hochhaus in Hanau hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft in Hanau und die Polizei in Offenbach am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wurde auch die Pistole sichergestellt, mit der mutmaßlich mehrmals in dem Haus auf eine Wohnungstür geschossen wurde. Nach einem dritten Verdächtigen wird demnach weiterhin gesucht.

Hanau/Offenbach - Wieso die beiden 30 und 31 Jahre alten Männer am Dienstagnachmittag im Treppenhaus des Hochhauses im Stadtteil Wolfgang schossen, war den Angaben zufolge weiterhin ungeklärt. Festgenommen wurden die beiden Beschuldigten am Mittwoch von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis). Dabei wurde auch die Waffe entdeckt. dpa