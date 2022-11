Zwei Verletzte bei Auto-Kollision in Taunusstein

Teilen

Ein Rettungswagen steht bereit. © Jens Kalaene/zb/dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind die beiden Fahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 56-jähriger Wiesbadener am Donnerstagabend in der Nähe des Stadtteils Seitzenhahn von einer Kreis- in eine Landesstraße einbiegen. Dabei habe er das Auto eines 76-Jährigen übersehe, teilten die Beamten mit.

Taunusstein - Die Verletzungen der Fahrer waren demnach nicht lebensgefährlich, sie mussten aber in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und wurden abgeschleppt - den Gesamtschaden schätzten die Ermittler auf etwa 15 000 Euro. dpa