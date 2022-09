Zwei Verletzte bei Autounfall im Main-Taunus-Kreis

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Kriftel (Main-Taunus-Kreis) verletzt worden. Eine 45-Jährige sei am Montagabend aus ungeklärten Gründen mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in den Wagen eines 49-jährigen Mannes gekracht, teilte die Polizei mit. Beide seien in ihren Autos eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden.

Kriftel - Lebensgefahr bestehe nicht. Der Frau wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, da es Anzeichen für Alkoholkonsum gegeben habe. Die Landstraße war etwa drei Stunden voll gesperrt. dpa