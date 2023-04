Zwei Verletzte bei Autounfall im Vogelsbergkreis

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 62 im mittelhessischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger war am Montagabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und in den Wagen eines 62-jährigen Mannes gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Beide wurden nur leicht verletzt und am Unfallort versorgt.

Alsfeld - Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Leusel für rund eine Stunde gesperrt. dpa