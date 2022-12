Zwei Verletzte bei Streit in Wiesbadener Innenstadt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in der Wiesbadener Fußgängerzone sind ein 31-Jähriger und ein 28-Jähriger verletzt worden. Im Rahmen eines verbalen Streits habe ein 21-Jähriger in der Nacht zum Samstag einem der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als dessen Freund ihm zur Hilfe eilte, habe ihm der mutmaßliche Täter zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt.

Wiesbaden - Beide Opfer erlitten durch die Schläge Verletzungen im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen. dpa