Zweijährige bei Autounfall schwer verletzt

Schotten - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Vogelsbergkreis ist ein zwei Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt der 31 Jahre alte Vater des Mädchens in Schotten auf einer Kreuzung mit seinem Wagen an, weil er abbiegen wollte. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto des Mannes. Auf der Rückbank saß die Tochter des Mannes in einem Kindersitz. Das zweijährige Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand bei dem Unfall am Freitag ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. (dpa)

Archivbilder

Unfall auf der B43 in Mühlheim: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / Nicolas Armer/dpa