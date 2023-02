Zweiter Prozess um tödlichen Unfall auf Zebrastreifen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) hat sich von diesem Mittwoch (8.30 Uhr) an zum zweiten Mal ein heute 33 Jahre alter Autofahrer vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Im Februar 2018 war er wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden - das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof jedoch in der Revision aufgehoben.

Frankfurt/Main - Im zweiten Prozess geht es um eine mögliche Verurteilung wegen vorsätzlichen Totschlags.

Die Tat hatte sich bereits im September 2015 ereignet. Der Angeklagte war auf ein Pärchen zugefahren, das sich auf dem Zebrastreifen küsste. Während sich der Mann retten konnte, geriet die 41 Jahre alte Frau zunächst auf die Motorhaube und danach unter das Auto, das sie 400 Meter weit mitschleifte. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst zehn Verhandlungstage bis Anfang Juni terminiert. dpa