Zwölf neue Windenergieanlagen ans Netz gegangen

Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind in Hessen zwölf Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr als 64 Megawatt in Betrieb genommen worden. Wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sei damit 2023 bereits so viel Leistung an Windenergie zugebaut worden wie im gesamten Vorjahr. Stilllegungen habe es 2023 bislang nicht gegeben, erläuterte er.

Wiesbaden - Derzeit seien weitere 59 Anlagen mit 279 Megawatt Leistung bereits genehmigt, aber noch nicht in Betrieb. Zusätzliche 64 Anlagen seien zwar genehmigt, dagegen lägen aber Klagen vor.

Mit einem neuen Erlass beschleunigt Hessen künftig den Ausbau der erneuerbaren Energien, teilten Wirtschafts- und Umweltministerium mit. Hintergrund seien von der Bundesregierung und der Europäischen Union auf den Weg gebrachte rechtliche Erleichterungen, etwa beim Naturschutz- oder Bauplanungsrecht.

„Der Zubau an Windenergie wird weiter ordentlich an Tempo gewinnen“, erklärten Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). „Wir erwarten, dass die neuen Windenergieanlagen durch die Beschleunigungsgesetze jetzt auch viel schneller ans Netz gehen werden.“ Dank der neuen Regelungen könne nun schneller genehmigt und gebaut werden, ohne den Arten- und Naturschutz zu vernachlässigen. dpa