Zwölf Prozent der Lehrerschaft an Grundschulen ist männlich

Kultusministerium

Hessens Kultusministerium wünscht sich mehr Männer in den Lehrerkollegien an Grundschulen. Der Anteil männlicher Lehrkräfte an öffentlichen Grundschulen betrug zum Stichtag 1. Oktober 2022 knapp zwölf Prozent, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rainer Rahn in Wiesbaden hervorgeht.

Wiesbaden - Der Anteil männlicher Schulleiter von allen Schuleiterinnen und Schulleitern an öffentlichen Grundschulen lag demnach bei gut 14 Prozent.

„Mehr männliche Lehrkräfte an Grundschulen wären aus Sicht der Landesregierung wünschenswert“, erläuterte das Kultusministerium - verwies aber gleichzeitig auf die Freiheit der Berufswahl. Sowohl die Vergabe der Studienplätze als auch die Einstellung in den Schuldienst folgten nach den Grundsätzen der Bestenauslese und Gleichbehandlung. „Den Möglichkeiten, den Anteil männlicher Lehrkräfte an Grundschulen zu erhöhen, sind damit Grenzen gesetzt“, erläuterte das Ministerium. dpa