Nur 30 Sekunden und Diebe können diesen Ford Focus klauen

Moderne Autos verzichten gerne mal auf den Schlüssel. Der Vorteil: Fahrer können die Tür per Chip öffnen, wenn sie sich nähern. Das können aber auch Diebe, wie ein neuer Fall zeigt.

Audi, BMW, Mercedes, Ford oder VW: Fast jeder Autohersteller setzt auf die Keyless-Technik bei neuen Modellen. Bei dieser gibt es keinen klassischen Schlüssel mehr. Stattdessen erhalten Autobesitzer einen Transponder. Mit diesem lässt sich die Tür mit einer einfachen Berührung öffnen und das Auto per Knopfdruck starten.

In nur 30 Sekunden ist das Auto geklaut

Was als einfache Hilfe für Autofahrer gedacht ist, ist aber auch eine Erleichterung für Autodiebe. Diese können Fahrzeuge mit Keyless-Technik in rund 30 Sekunden öffnen und stehlen.

So einen Fall gab es kürzlich im britischen Hampton, berichtet das englische Nachrichten-Portal Express. Mitten in der Nacht zeichnete eine Überwachungskamera einen Autodiebstahl auf. Drei Diebe sind zu sehen, einer wartet am Auto, ein zweiter hält Ausschau und ein dritter hält eine Antenne in die Luft.

Die Antenne diente dazu, das Signal des Transponders zu verlängern, der knapp acht Meter entfernt im Schlafzimmer des Besitzers gelegen haben soll. Nach nur 30 Sekunden blinkten die Lichter des Autos und die Tür ließ sich öffnen – und schon war das Auto geklaut. Ende 2018 konnten Diebe in 60 Sekunden zwei Luxus-SUV von einer Einfahrt klauen, in dem sie ebenfalls das Signal eines Transponders verlängerten.

Moderne Technik macht es Autodieben einfach

Es ist erschreckend, wie einfach der Autodiebstahl dank moderner Technik geworden ist. Wer ein Fahrzeug mit Keyless-Technik besitzt, sollte seinen Transponder in eine faradaysche Schachtel legen. Somit könne das Signal blockiert werden, erklärte ein Polizeisprecher dem Express.

Eventuell helfe es bereits, den Transponder in Alufolie zu wickeln. Wer wirklich sicher gehen will, sollte laut Polizei ein altmodisches Lenkradschloss verwenden.

Wurde Ihnen schon einmal das Auto gestohlen?

Lesen Sie auch: Mit diesen neuen Tricks gehen Diebe auf Autojagd.