Mann verkauft „drecks Karre“ seiner Freundin bei Kleinanzeigen: Probefahrt auf eigene Gefahr

Von: Simon Mones

Wer sein Auto verkaufen will, würde wohl kaum von einer „Dreckskarre“ reden. Ein Mann aus Bremen schon. Und auch sonst ist er schonungslos ehrlich.

Auf eBay findet sich so manches kuriose Inserat. So verkaufte ein Autohändler dort einen ganz besonderen Formel-1-Simulator. Auf dem kürzlich in Kleinanzeigen umbenannten Schwesterportal gibt es oftmals sehr ehrliche Anzeigen. So „pries“ ein Mann seinen Audi als Dreckshobel an. Ähnlich drastische Worte fand nun auch ein Verkäufer aus Bremen für den BMW seiner Freundin.

Bremer inseriert „drecks Karre“ auf Kleinanzeigen: 3er BMW hat lauter Mängel

Diese hatte „die drecks Karre“ offenbar im Alleingang gekauft und wurde „dabei mies über den Tisch gezogen“, wie Marcel auf Kleinanzeigen erklärt. Die Liste der Mängel an dem 3er BMW scheint dabei schier endlos zu sein: Vom leckenden Ölfilter-Gehäuse, über defekte Querlenker bis hin zu einem kaputten Differenzial.

Die Liste der Mängel die der BMW 3er hat ist sehr lang. © Kleinanzeigen (Marcel)

„Und das schlimmste: Da ist irgendein Kat (Katalysator) vom Schrottplatz drunter, der von irgendeiner anderen drecks Karre ist die so unprofessionell angeschweißt wurde, dass selbst ich das mit 3 Atü aufm Kessel besser hinbekommen hätte“, schreibt der sichtlich frustrierte Marcel auf Kleinanzeigen über den 3er.

Ehrliches Inserat auf Kleinanzeigen: „Will die Karre so schnell wie möglich wieder loswerden“

Er selbst möchte den BMW aber nicht wieder auf Vordermann bringen. „Ich will die Karre so schnell wie möglich wieder loswerden, da ich nicht bereit bin, das zu reparieren, was alles mit der Karre ist“, schreibt er im Inserat ehrlich. Zumal er sich nicht sicher ist, ob nicht noch mehr an dem Auto zu machen ist.

Doch es ist nicht alles schlecht. Die Liste der guten Dinge ist aber kurz, wie Marcel selbst schreibt. „Der BMW hat für ein E46 tatsächlich sehr wenig bis gar kein Rost an der Karosserie. Er ist ein Automatik, wurde äußerlich und im Innenraum sehr gepflegt. Klima (funktioniert tatsächlich sehr gut) und ein Schiebedach hat er auch.“

Er hofft jetzt, dass sich jemand dem 3er annimmt und ihn wieder fit macht, denn die Basis ist seiner Meinung nach ganz gut. Sogar eine Probefahrt wäre möglich. Allerdings auf eigene Gefahr! Inseriert ist der 3er BMW mit 1.100 Euro auf Verhandlungsbasis. Immerhin nimmt das Paar den Fehlkauf offenbar mit Humor. Die Anzeige endet mit dem Zusatz: „PS: Hätte sie mir mal lieber das Geld für die drecks Karre gegeben.“