4.000 Mal falsch geblitzt - jetzt zahlt Stadt Bußgelder zurück

Ein Blitzer in Schwäbisch Gmünd war falsch eingestellt - und sorgte für 4.000 Bußgeldbescheide.

Eine Stadt in Baden-Württemberg hat über mehrere Monate rund 4.000 "Verkehrssünder" geblitzt - bis der verheerende Irrtum auffiel.

Am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd wurden im Zeitraum von Februar bis Juli 2018 rund 4.000 Lkw-Fahrer geblitzt. Es handelte sich um eine 80er-Zone - der Blitzer war allerdings falsch eingestellt und löste schon bei Geschwindigkeiten über 60 km/h aus. 800 der "erwischten" Fahrer erhielt sogar Punkte in Flensburg.

Blitzer-Irrtum: Stadt weigert sich zunächst, Bußgelder zurückzuerstatten

Schließlich bemerkte aber ein Lkw-Fahrer den Irrtum. Denn da am Tunneleingang Richtung Stuttgart die Fahrspuren auf einem kurzen Stück mit einer Betonwand voneinander getrennt sind, darf laut Gesetz 80 km/h gefahren werden, wie der SWR berichtet.

+ Am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd wurden 4.000 Lkw-Fahrer zu Unrecht zu Bußgeldern verdonnert. © dpa/Franziska Kraufmann

Zunächst weigerte sich die Stadt allerdings die bereits gezahlten Bußgelder zu erstatten. Durch die Zahlung hätten die Fahrer den Vorwurf automatisch anerkannt, hieß es. Nun wird allerdings doch Einsicht gezeigt: Dr. Joachim Bläse, Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd, entschuldigte sich laut der Rems-Zeitung am Mittwoch öffentlich für den Irrtum und verkündete, dass die Bußgelder zurückgezahlt werden sollen. Zudem will sich die Stadt für die Löschung der Strafpunkte in Flensburg einsetzen.

Allerdings werden die Blitzer am Einhorntunnel nicht neu eingestellt. Stattdessen sollten Tempo-60-Schilder am Eingang aufgestellt werden, sodass tatsächlich nur noch 60 km/h gefahren werden darf.

Lesen Sie auch: 20 km/h zu schnell: Trotz Blitzerfotos werden diese Raser nicht bestraft. Ebenfalls kurios ist das Raser-Dorf: Blitzer erwischt fast 59.000 Autofahrer - in nur zwei Wochen.