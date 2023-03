Die häufigste Pannenursache 2022: Laut ADAC machte vor allem ein Bauteil Probleme

Von: Sebastian Oppenheimer

Mehr als 3,4 Millionen Mal rückten die Gelben Engel des ADAC im Jahr 2022 aus. (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Im Jahr 2022 waren die Pannenhelfer des ADAC täglich im Schnitt 9.352 Mal im Einsatz. Vor allem ein Auto-Bauteil machte Probleme.

Meistens passiert es genau dann, wenn man es am wenigsten brauchen kann: Das Lenkrad ruckelt, eine Reifenpanne kündigt sich an – oder irgendein anderer Defekt am Fahrzeug lässt die Fahrt abrupt enden. Bei einer Panne gilt es zunächst das Fahrzeug sicher abzustellen, die Warnwesten anzulegen und dann, nachdem das Warndreieck aufgestellt ist, am besten hinter der Leitplanke auf Hilfe zu warten. In vielen Fällen kommen dann die Gelben Engel des ADAC. Der Automobilklub hat nun die Bilanz des Jahres 2022 vorgestellt, wie 24auto.de berichtet.

Mehr als 3,4 Millionen Mal rückten die Pannenhelfer des ADAC im vergangenen Jahr aus. Im Schnitt waren die Gelben Engel täglich 9.352 Mal im Einsatz. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Einsätze leicht zurück – um 2,3 Prozent. Als Hauptgrund vermutet der Automobilklub den milden Winter – speziell in den Monaten Januar und Februar 2022. Auch im Jahr 2022 war der häufigste Pannengrund – wie schon in den Jahren zuvor – wieder die Autobatterie. In 43,2 Prozent der Fälle war sie die Ursache für den Einsatz. Auch bei Elektroautos: In mehr als 50 Prozent der Fälle war auch hier die Starterbatterie das Problem.