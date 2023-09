„Ihr Spritfresser ist tödlich“: Aktivisten legen 51 Porsche-Modelle lahm und senden Botschaft an Lindner

Von: Julian Baumann

Klimaaktivisten haben gezielt Porsche-SUV lahmgelegt, um gegen die Präsenz des Stuttgarter Autobauers auf der IAA zu demonstrieren. Dabei schossen sie auch gegen Finanzminister Lindner.

Stuttgart/Berlin - Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat im vergangenen Jahr mit der Produktion von klimaneutralen Kraftstoffen in Chile begonnen und treibt auch die Elektrifizierung der Modelle immer weiter voran. Trotzdem gerät die legendäre Sportwagenmarke immer wieder in den Fokus von Klimaaktivisten. Anfang Juni versuchten Mitglieder der „Letzten Generation“ die Porsche-Feier zum 75-jährigen Jubiläum der Marke in Stuttgart zu sabotieren. Sie blockierten die Zufahrtsstraßen und richteten ihren Protest auch gezielt gegen Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, die Aktion war allerdings wenig erfolgreich.

Im Zuge der Automesse IAA in München (5. bis 10. September 2023) geriet Porsche erneut ins Visier von Aktivisten, die in der Bundeshauptstadt gezielt nach SUVs der Marke suchten. Wie die Aktivistengruppe „The Tyre Extinguishers“ auf X (ehemals Twitter) erklärte, habe man bei 51 Porsche-SUV – also den Modellen Cayenne und Macan – im Berliner Stadtteil Schmargendorf die Luft aus den Reifen gelassen, um gegen die IAA und gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der als Porsche-Freund bezeichnet wird zu protestieren.

Aktivisten legen Porsche-SUVs lahm und senden Nachricht: „Ihr Auto ist eine Katastrophe für unser Klima“

In einem kurzen Clip, den die Aktivisten am 5. September auf X posteten, ist zu sehen, wie eine behandschuhte Hand an mehreren Reifen eines Porsche-Cayenne die Luft herauslässt und anschließend ein Schreiben unter den Scheibenwischer der Windschutzscheibe klemmt. „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich!“, ist dort in fettgedruckten Buchstaben zu lesen, und weiter: „Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen. Ihr Auto ist eine Katastrophe für unser Klima.“ Über den kurzen Clip schrieben die Aktivisten auf Englisch Grüße an Finanzminister Lindner, „der Porsche mag“.

Dem FDP-Chef wurde im Rahmen der Ausnahmeregelung für E-Fuels beim Verbrenner-Aus der EU vorgeworfen, sich mit Porsche-Chef Oliver Blume abgesprochen zu haben. Sowohl Lindner als auch Blume stritten dies vehement ab. Den Aktivisten ging es allerdings in erster Linie auch darum, ein Statement gegen die größte Automesse Europas zu setzen, die aktuell in München stattfindet. „Die IAA ist ein PR-Event der Autoindustrie, die versucht, ihr schmutziges Image aufzupolieren“, schrieben sie. Bei der diesjährigen IAA stehen allerdings vorrangig E-Autos und Software-Anwendungen im Fokus.

Porsche-Sabotage in Berlin hat Nachspiel: Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

In einem Pressestatement erklärten die Aktivisten, dass sich die Aktion in Berlin in der Nacht auf den 5. September zugetragen hat, dem offiziellen Eröffnungstag der IAA Mobility. „In dem wohlhabenden Bezirk Schmargendorf und den umliegenden Gebieten haben wir uns gezielt nach Porsche-Modellen umgesehen, sie gefunden und lahmgelegt“, heißt es darin. „51 dieser Klimakliller haben nun platte Reifen.“ In dem Statement wird behauptet, dass die Autoindustrie ihr „destruktives Geschäft“ aufrechterhalten will und dabei Unterstützung aus der Regierung erhält. Die FDP plant aktuell, Fahrzeuge mit E-Fuels steuerlich E-Autos gleichzusetzen.

Klimaaktivisten haben bei Porsche-SUVs die Luft aus den Reifen gelassen, um gegen die IAA und die Autoindustrie zu protestieren. © IMAGO/Nikito & Screenshot: X/The Tyre Extinguishers (Fotomontage: BW24)

Am Eröffnungstag der IAA in München gab es von mehreren Gruppierungen Protestaktionen gegen die Automesse, die im Ticker der tz nachlesbar sind. Warum sich die Anhänger der Aktivistengruppe „Tyre Extinguishers“ in Berlin gerade Porsche-Modelle ausgesucht haben, wird bis auf die Verknüpfung mit Christian Lindner in dem Statement nicht erklärt. Auf der IAA sind neben den Stuttgartern aber auch alle anderen namhaften Autobauer und -zulieferer der Industrie vertreten. Ohne Folgen wird die Aktion zudem auch nicht bleiben, da der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat, wie eine Polizeisprecherin gegenüber t-online erklärte.