Ein Raumschiff? Nein, so stellte sich Alfa Romeo 1976 die Zukunft vor

Der Alfa Romeo 33 Navajo wirkt wie ein Auto aus einem Science-Fiction-Film, aber es war doch nur eine Konzeptidee mit Top-Werten.

250 km/h in der Spitze, von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden und nur 870 Kilogramm schwer: Was wie ein moderner Supersportwagen klingt, ist eigentlich ein über 40 Jahres altes Konzeptauto von Alfa Romeo. Der 33 Navajo wirkt heute wie ein Relikt aus einer 70er-Jahre Science-Fiction-Serie, aber so stellte sich die Design-Firma Bertone und Alfa Romeo das Auto der Zukunft vor.

230 PS und ausgefeilte Aerodynamik

Erstmals präsentiert auf dem Genfer Auto-Salon 1976 erregte der Alfa Romeo 33 Navajo die Aufmerksamkeit vieler Auto-Freaks. Basierend auf dem Alfa Romeo 33 Stradale bringt er dank seiner Fiberglas-Karosserie gerade mal 870 Kilogramm auf die Waage. Wodurch der Flitzer mit seinen 230 PS eine richtige Rennmaschine ist.

Aber das auffallendste am 33 Navajo ist sein Design. In den 1970er Jahren war das Keildesign sehr beliebt, was sich deutlich bei Alfas Konzeptauto zeigt. Auch die damals modernste Aerodynamik kam zum Einsatz. So verfügte der Navajo über Spoiler, die sich an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anpassen konnten.

Alfa Romeo 33 Navajo: Ein Trendsetter seiner Zeit

Besonders innovativ waren die ausklappbaren Scheinwerfer. Die Idee an sich war zu dieser Zeit schon im Trend, aber der Navajo setze sie anders um. Denn die Scheinwerfer klappten sich seitlich von der Karosserie aus. Im Inneren herrschte ein minimalistischer Stil. Hinter dem Lenkrad zeigte ein Bildschirm alle wichtigen Informationen an und die Sitze waren aus Fiberglas gefertigt – was zwar innovativ, aber sicherlich nicht bequem war.

In Serie ging der Alfa Romeo 33 Navajo leider nie, dafür steht das futuristische Konzeptauto im hauseigenen Museum des italienischen Autobauers.

