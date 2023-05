„Nichts hält unseren Amazon-Boten auf“ – Prime-Lkw fährt einfach über Wiese

Von: Sebastian Oppenheimer

Das Video eines Amazon-Lkw geht auf TikTok viral – der Fahrer scheint mit der Fahrt über eine Wiese einem Stau entkommen zu wollen.

Wenn jemand schnell ans Ziel kommen möchte, brennen bei dem ein oder anderen auch schon mal die Sicherungen durch. Nach einem schweren Autobahnunfall etwa durchfuhr ein Mann die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle und verlangte von den Rettern dreist durchgelassen zu werden – er habe schließlich einen „wichtigen Termin.“ Ähnlich frech und gefährlich die Aktion eines genervten SUV-Fahrers: Er überholte ein Müllfahrzeug über den Gehweg und fuhr dabei noch einen Arbeiter an. Nun geht das Video eines Amazon-Lkws im Netz viral, der scheinbar eine Abkürzung nimmt.

„Nichts hält unseren Amazon-Boten auf“ – Prime-Lkw fährt einfach über Wiese

In dem TikTok-Clip (weiter unten zu finden), der inzwischen mehr als vier Millionen mal angesehen wurde, ist ein Amazon-Truck (das Unternehmen investiert mittlerweile Milliarden in die Elektrifizierung seiner Flotte) zu sehen, der aus einem anderen Auto gefilmt wird. Die Szene spielt vermutlich auf einem US-Highway. Der Verkehr scheint ziemlich dicht und es staut sich – der Lkw fährt derweil über eine Wiese, die offenbar zu einer Parallelstraße führt. Was genau hinter der Aktion steckt: unklar. Es entsteht jedenfalls der Eindruck, der Fahrer wolle dem Stau entkommen, beziehungsweise abkürzen.

Amazon-Lkw entflieht offenbar Stau – „Ich kenn’ da ‘ne Abkürzung“

Die Aktion des Amazon-Trucks jedenfalls wird auf TikTok fleißig kommentiert:

„Ich kenn’ da ‘ne Abkürzung.“

„Nichts hält unserem Amazonboten auf.“

„Den Service bekommst du, wenn du Prime-Kunde bist.“

„Wo ein Wille ist…“

„Das nenn’ ich Einsatz.“

„POV: Navi sagt rechts abbiegen.“

„Wenn das Paket innerhalb von 24 h ankommen muss.“

Generell ist von solchen Aktionen abzuraten. Auch wenn ein Stau auf der Autobahn natürlich nervig ist – an die Regeln muss sich trotzdem jeder halten. Wenden und auf dem Seitenstreifen zur nächsten Ausfahrt zurückzufahren, ist beispielsweise nur in einem Fall erlaubt. Ansonsten drohen hohe Geldbußen. Selbst wenn es zum kompletten Stillstand kommt, ist streng genommen auch das Aussteigen aus dem Wagen verboten – allerdings drückt die Polizei bei längeren Staus oft ein Auge zu.