Frau glänzt mit Ausparkmanöver aus enger Lücke: „Ich würde weinen“

Von: Simon Mones

Obwohl ihr Mercedes zugeparkt ist, versucht eine Frau aus den USA aus der Lücke zukommen. Mehrfach fährt sie vor und zurück. Doch gelingt es ihr?

Männer sind die besseren Autofahrer. Die Meinung über das – vermeintlich – schwache Geschlecht ist klar: „Frauen am Steuer Ungeheuer!“ Eine Annahme, in der sich einige Autofahrer durch Videos von Tank-Fails bestätigt sieht. Doch auch die Damenwelt weiß mit Autos umzugehen und widerlegt dieses Vorurteil immer wieder, wie auch ein Video auf TikTok zeigt. Hochgeladen wurde der Clip von der Nutzerin AbbeySev.

„Ich habe zufällig zur richtigen Zeit aus dem Fenster geschaut, um dieses Meisterwerk zu sehen“, schreibt sie in dem Video. Und tatsächlich spielte sich vor ihrem Bürofenster in Washington D.C. ein wahrer Krimi ab. In der Hauptrolle eine Frau und ihr weißer Mercedes SUV.

SUV-Fahrerin behält die Nerven

Dieser steht in einer wahrlich engen Parklücke. Sowohl vorne als auch hinten ist der Wagen zu geparkt. Ihr bleiben nur wenige Zentimeter Platz, um den SUV aus der Parklücke zu manövrieren. Ähnlich erging es Anfang des Jahres auch einer jungen Opel-Fahrerin, die ihr Auto erfolgreich befreite.

Aus einer engen Parklücke ausprarken ist nicht immer einfach. Eine Frau aus den USA ließ es aber so aussehen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Und auch die Mercedes-Fahrerin stellt sich der Situation, die manch anderem Autofahrer wohl zur Kapitulation verleitet hätte. „Ich würde weinen“, gab eine TikTok-Nutzerin zu. Doch die Frau in dem Video scheint die Ruhe zu bewahren.

Mercedes-Fahrerin parkt ohne Kontakt aus – oder doch nicht?

Neunmal rangiert sie ihren Mercedes-SUV vor und zurück. Dabei scheint sie keines der beiden Autos, die sie zugeparkt haben, zu berühren. Wobei eine TikTok-Nutzerin das anders sieht und sich sicher ist, dass sie den hinteren Pkw berührt hat. „Selbst wenn kann man ihr das vorwerfen? I mean, wie kann man jemanden so assi zuparken“, entgegnet ihr ein anderer Nutzer. Und auch ansonsten zeigen sich die allermeisten User beeindruckt:

„Man muss einfach nur seine Maße kennen.“

„Ich wäre da niemals rausgekommen!“

„Ich wäre 30-mal gegen die Autos gekommen.“

„Ich wäre einfach da geblieben oder zu Fuß gegangen.“

Ein Happy End also. Doch das Video geht noch weiter. Kaum ist die Frau weggefahren, bleibt ein Tesla neben der Lücke stehen und will einparken. Dem Fahrer ist die Lücke aber offenbar zu klein und so fährt er unvollrichteter Dinge weiter, um einen Parkplatz zu finden der groß genug ist.