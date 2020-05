Geringer Benzinverbrauch: Diese Kleinwagen sind am sparsamsten

Der ADAC wertet regelmäßig den Verbrauch verschiedener Auto-Modelle aus. Welche davon den geringsten Benzinverbrauch haben, hat der Auto-Club nun ausgewertet.

Der ADAC vergleicht quartalsweise den Benzinverbrauch verschiedener Automodelle.

Dabei werden auch die monatlichen Gesamtkosten berücksichtigt, da nicht Autos mit geringem Verbrauch gleich die kostengünstigsten sind.

Welche die aktuell zehn sparsamsten Kleinwagen sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Der ADAC wertet vierteljährlich den Benzinverbrauch* verschiedener Automodelle aus. Anhand des neuen WLTP-Messverfahrens nimmt der Automobilclub die Angaben der Hersteller genauer unter die Lupe. Die Ergebnisse der Auswertung zeigen auf, welche Fahrzeug-Modelle den geringsten Benzinverbrauch vorweisen. Die sparsamsten Kleinwagen finden Sie im folgenden Abschnitt aufgelistet.

ADAC-Auswertung: Diese Kleinwagen verbrauchen am wenigsten Benzin

Der ADAC hat für die Auswertung nur Autos* berücksichtigt, für die Verbrauchswerte des neuen WLTP-Zyklus vorliegen. Modelle, die noch nach dem alten NEFZ-Zyklus ausgewertet wurden, wurden nicht berücksichtigt, aus Gründen der Vergleichbarkeit.

Ebenfalls in die Auswertung aufgenommen wurden die Gesamtkosten des jeweiligen Auto-Modells. Dabei wurden die Kosten für Versicherung, Steuern, Wertverlust, Verschleiß, Reifenersatz und die Spritkosten für eine Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern berücksichtigt. Hier zeigt sich, dass nicht immer das Auto am günstigsten ist, welches am wenigsten verbraucht.

Das sind die zehn sparsamsten Kleinwagen laut der ADAC-Auswertung:

Fahrzeug-Modell Normverbrauch in l/100 km CO2 g/km Grundpreis des Fahrzeug-Modells Gesamtkosten des Fahrzeugs Cent/km Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT 4,5 Super 102 g 22.000 Euro 37,6 Cent Opel Corsa 1.2 5,3 Super 120 g 13.990 Euro 33,8 Cent Mazda 2 SKYACTIV-G 75 M Hybrid Prime-Line 5,3 Super 120 g 14.190 Euro 33,9 Cent VW up! GTI 5,3 Super 120 g 18.535 Euro 37,4 Cent Hyundai i10 1.0 Pure 5,4 Super 122 g 10.990 Euro 30,6 Cent Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Active 5,4 Super 122 g 16.190 Euro 34,7 Cent SEAT Ibiza 1.0 MPI Reference 5,4 Super 123 g 15.565 Euro 35,3 Cent Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 5,4 Super 124 g 26.900 Euro 43,8 Cent VW Polo 1.0 TSI OPF Comfortline 5,5 Super 123 g 20.110 Euro 38,2 Cent Audi A1 Sportback 30 TFSI 5,5 Super 125 g 21.500 Euro 42,2 Cent

Lesen Sie auch: Tankstellen-Statistik: Zu diesen Uhrzeiten sind Benzinpreise am günstigsten.

So wertet der ADAC den Benzin-Verbrauch aus

In die Auswertung hat der ADAC stets das jeweilige Modell aufgenommen, das laut Hersteller am wenigsten verbraucht. Plug-In-Hybride wurden dabei nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wurden stets Autos mit Serienausstattung verwendet. Wer beispielsweise ein Modell mit einigen Extras besitzt, würde somit nicht auf die selben Werte kommen.

Laut ADAC-Auswertung hat der Honda Jazz den niedrigsten Benzin-Verbrauch mit 4,5 Litern auf 100 Kilometern. Doch mit 37,6 Gesamtkosten pro Monat ist er nicht der kostengünstigste Kleinwagen. Das ist nämlich der Hyundai i10. Die Gesamtkosten belaufen sich bei diesem Modell auf lediglich 30,6 Cent.

Auch interessant: Heftige Kritik an StVO-Novelle: Diese neuen Verkehrsregeln sollen wieder rückgängig gemacht werden.

ök

Warnleuchten im Auto und was sie bedeuten Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes